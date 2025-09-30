Популяция сайгаков в Казахстане за последние годы достигла рекордных показателей: с 21 тысяч особей в 2003 году до порядка 5 млн в 2025 году. При этом за два года было изъято более 17 тысяч рогов. Об этом на заседании Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий рассказал первый вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев, передаёт BAQ.KZ.

По словам Шарбиева, несмотря на ужесточение законодательства, факты браконьерства сохраняются.

"За последние два года у преступников изъято более 17 тысяч рогов и свыше 500 туш сайгаков", – сообщил Шарбиев.

По его словам, сохранение и защита редких животных остаются одной из приоритетных задач государства. В ведомстве подчеркнули, что усиление мер по борьбе с браконьерством и развитие международного сотрудничества помогут сохранить уникальный вид для будущих поколений.

Напоним, в Казахстане остаются под угрозой исчезновения десятки редких животных, включая красного волка, джейрана и снежного барса. Их популяции продолжают сокращаться из-за браконьерства, деградации пастбищ и разрушения природной среды.

Ранее мы также писали, что в стране фиксируется рост численности некоторых степных животных. Так, по данным специалистов, численность архаров превысила 20 тысяч особей.