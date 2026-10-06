За несколько часов до встречи Султана Омана: что происходит во Дворце Независимости

Еще утром Астана была затянута дождевыми облаками. Но за несколько часов до начала официальной встречи Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида небо над столицей стало проясняться. У Дворца Независимости уже развеваются флаги Казахстана и Омана, почетный караул готовится занять свои позиции, а внутри заканчиваются последние приготовления. Корреспондент BAQ.KZ показывает, как столица встречает высокого гостя.

Сегодня, 6 октября, именно здесь пройдет официальная церемония встречи Султана Омана, после которой состоятся его переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Фото: Сырым Рахимбеков / BAQ.KZ

Пока до начала официальной программы остается несколько часов, во Дворце Независимости идет работа, которую обычно не видят зрители трансляций.

Сотрудники клининговой службы в последний раз приводят в порядок залы. Представители протокола проверяют площадки, по которым через несколько часов пройдут главы двух государств. Почетный караул готовится к церемонии.

Фото: Сырым Рахимбеков / BAQ.KZ

BAQ.kz

Фото: Сырым Рахимбеков / BAQ.KZ

Снаружи обстановка не менее собранная. Периметр Дворца Независимости находится под усиленным контролем. На прилегающей территории размещена специальная техника, работают сотрудники служб, отвечающих за безопасность мероприятия.

Фото: Сырым Рахимбеков / BAQ.KZ

Фото: Сырым Рахимбеков / BAQ.KZ

Постепенно оживает и пресс-центр. Казахстанские журналисты занимают места, настраивают камеры и проверяют оборудование. Вместе с ними к предстоящим событиям готовятся представители СМИ из Омана, прибывшие в Астану для освещения государственного визита.

Фото: Сырым Рахимбеков / BAQ.KZ

Уже совсем скоро привычная утренняя суета сменится строгим дипломатическим протоколом, а внимание журналистов двух стран переместится к церемонии встречи и переговорам лидеров.

BAQ.kz

К предстоящей церемонии готовятся и представители Правительства. Во Дворце Независимости уже находятся казахстанские министры: до начала официальной программы они обсуждают организационные моменты и ожидают прибытия лидеров двух стран.

BAQ.kz

Первый государственный визит

Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Астану накануне, 5 октября. Это первый государственный визит Султана Омана в Казахстан. Оманская сторона также называет эту поездку первым визитом Султана в Центральную Азию.

Встреча высокого гостя началась еще до посадки его самолета. После пересечения государственной границы Казахстана борт Султана сопровождали истребители Военно-воздушных сил страны.

В аэропорту Хайсама бен Тарика Аль Саида лично встретил Касым-Жомарт Токаев. Там же состоялась краткая беседа лидеров. Президент Казахстана назвал визит историческим и отметил значительный потенциал партнерства между двумя странами.

Сегодня дипломатическая программа продолжится уже во Дворце Независимости.

После официальной церемонии Касым-Жомарт Токаев и Хайсам бен Тарик Аль Саид проведут переговоры. В центре внимания – политический диалог, торговля, инвестиции, а также культурно-гуманитарное сотрудничество.

Инвестиции и новый маршрут к морю

За торжественной частью визита стоит вполне конкретная экономическая повестка.

Казахстан и Оман сформировали совместный портфель из пяти крупных инвестиционных проектов общей стоимостью около 3 млрд долларов. Два проекта на 1,1 млрд долларов в сфере энергетики и железнодорожных перевозок уже реализованы.

Отдельный интерес для Казахстана представляет географическое положение Омана. Его портовая инфраструктура может стать одним из дополнительных маршрутов для выхода казахстанской продукции на рынки стран Персидского залива и Индийского океана.

Экономический диалог продолжится и на Казахстанско-Оманском бизнес-форуме, в котором примут участие лидеры двух стран. Среди основных направлений – логистика, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, химическая промышленность, строительство и инфраструктура.

А пока большие переговоры еще впереди. Через несколько часов здесь начнется официальная часть первого государственного визита Султана Омана в Казахстан.