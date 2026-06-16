За нецензурную брань на матче "Елимай" – "Ордабасы" болельщика арестовали
Во время матча в Семее мужчина устроил словесный конфликт, использовал нецензурную лексику и демонстрировал непристойные жесты.
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Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Семея назначил пять суток административного ареста местному жителю за мелкое хулиганство во время футбольного матча между клубами "Елимай" и "Ордабасы", передает BAQ.kz.
Инцидент произошел 14 июня на стадионе "Спартак". По данным суда, между гражданином И. и другим посетителем возник конфликт. Находясь в общественном месте в присутствии зрителей, мужчина выражался нецензурной бранью в адрес оппонента и демонстрировал непристойные жесты.
В ходе рассмотрения дела суд изучил материалы административного производства. В числе доказательств были протокол об административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей, видеозапись произошедшего, рапорт сотрудника полиции и другие документы.
После изучения всех обстоятельств суд пришел к выводу, что в действиях гражданина содержатся признаки мелкого хулиганства, предусмотренного частью 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях.
Ранее уже привлекался к ответственности
При назначении наказания суд учел характер правонарушения и данные о личности нарушителя.
Как установлено в ходе разбирательства, в течение последнего года мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако это не повлияло на его поведение, и он вновь совершил умышленное правонарушение.
Смягчающих или отягчающих обстоятельств по делу суд не установил.
Арест на пять суток
С учетом обстоятельств дела, а также общественного резонанса, вызванного инцидентом на футбольном матче, суд назначил гражданину административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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