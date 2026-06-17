В Северо-Казахстанской области вынесли приговор пятерым молодым людям в возрасте от 20 до 25 лет, которых признали участниками крупной схемы интернет-мошенничества.

Следствие установило, что они выступали так называемыми "дроповодами" – организаторами сети подставных банковских счетов, через которые проходили деньги, похищенные у граждан.

Фигурантов задержали летом 2025 года. В ходе расследования удалось доказать их причастность к 31 эпизоду мошенничества.

Как работала схема

По данным следствия, сама схема была хорошо отлажена. Находившиеся за границей мошенники звонили казахстанцам, представляясь сотрудниками банков, операторов связи или государственных органов. Под различными предлогами они убеждали людей сообщать коды из SMS и другую конфиденциальную информацию.

После этого жертвам рассказывали, что их деньги якобы находятся под угрозой, и предлагали срочно перевести средства на "безопасный счет". На деле эти счета принадлежали так называемым дропам – подставным лицам, через которых деньги проходили дальше и в итоге выводились за пределы страны.

Как выяснили следователи, именно пятеро жителей Северо-Казахстанской области координировали работу таких счетов и получали свой процент от каждой операции.

Сроки и ущерб

Суд признал всех участников группы виновными. В мае 2026 года им были назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от двух лет до шести лет и восьми месяцев.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. Осужденные обязаны возместить причиненный ущерб. По одному из эпизодов сумма взыскания составила 22,8 миллиона тенге.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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