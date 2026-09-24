За сутки в Акмолинской области выгорело 35 гектаров сухой травы
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За прошедшие сутки в Акмолинской области зарегистрировали несколько возгораний сухой травы. Общая площадь пожаров составила 35 гектаров, сообщили в ДЧС региона.
Сухая трава горела в Жаркаинском, Аршалынском, Аккольском, Бурабайском, Егиндыкольском и Буландынском районах, а также в Степногорске.
Все очаги удалось ликвидировать. В тушении участвовали сотрудники ДЧС, местных исполнительных органов, сельские спасатели, представители лесного хозяйства, «Казавиаспаса» и национального парка «Бурабай».
По предварительным данным, причиной некоторых возгораний могло стать нарушение правил пожарной безопасности во время сенокосных работ и неосторожное обращение с огнем.
В ДЧС призвали жителей соблюдать меры пожарной безопасности и напомнили, что при пожаре необходимо звонить по номерам 101 или 112.
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