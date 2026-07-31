Вертолеты «Казавиаспаса» выполнили два санитарных рейса, доставив в больницы мужчину из Карагандинской области и семилетнюю девочку из Восточно-Казахстанской.

Мужчину вывезли из села Аксу-Аюлы Карагандинской области в Караганду.

Второй рейс выполнили в район Улкен Нарын Восточно-Казахстанской области, откуда забрали семилетнюю девочку. Ее доставили в специализированное медицинское учреждение.

В обоих случаях на борту вместе с экипажем работала медицинская бригада санитарной авиации.

Сколько таких рейсов бывает

Санитарная авиация в Казахстане работает постоянно. За первое полугодие 2026 года авиация МЧС выполнила 1488 полетов, из них 287 пришлось на линию санитарной авиации. Экстренную медицинскую помощь при этих вылетах получили 283 пациента.

Санитарные вертолеты размещены в 11 регионах страны, чтобы быстрее добираться до пациентов. Несколько бортов базируются в Астане, включая судно для международных медицинских рейсов. Воздушные суда «Казавиаспаса» использует Национальный координационный центр экстренной медицины.

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