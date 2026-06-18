Задержанный в США казахстанец отпущен под залог — Кошербаев

Министр иностранных дел Ермек Кошербаев прокомментировал задержание в США гражданина Казахстана Еламана Балтагерея, передает BAQ.KZ.

Ранее сообщалось, что его задержали в США как лицо, которое является или предположительно может быть связано с терроризмом. Также в отношении него было вынесено окончательное решение о депортации. Об этом сообщила пресс-служба Иммиграционной и таможенной полиции США.

"Мы окажем помощь в рамках того, что предусмотрено законодательством. Естественно, вмешиваться в следственные действия мы не можем. Есть такие обвинения, мы о них знаем. Он сейчас отпущен под залог, что, в какой-то степени, может внушать надежду", – сказал министр в кулуарах Сената.

Министр также сообщил, что у гражданина Казахстана есть право нанять адвоката, а его родственники находятся на связи.