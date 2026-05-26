Закладчика отправили в места лишения свободы на 7 лет
В Атырауской области вынесли приговор 43-летнему жителю Кызылординской области за распространение синтетических наркотиков.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона признал мужчину виновным в незаконном обороте наркотических средств и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина занимался распространением синтетических наркотиков через интернет-магазин методом "закладок". Его задержали в декабре прошлого года сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области.
При личном досмотре у подозреваемого было изъято 64 дозы синтетического наркотика "Альфа-PVP" общей стоимостью около 2 млн тенге.
В ходе расследования установлено, что он начал заниматься незаконной деятельностью с октября 2025 года из-за финансовых трудностей.
