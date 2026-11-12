Должность больше не индульгенция: эксперты о задержании глав «Самрук-Қазына» и КТЖ

Глава фонда, который управляет ключевыми активами страны, и глава национального железнодорожного оператора задержаны по подозрению в коррупции. Эксперты не стесняются в выражениях. Неприкасаемых больше нет, и это сигнал всем, кто распоряжается государственными деньгами.

О задержании Нурлана Жакупова, Елжаса Отыншиева и других лиц КНБ сообщил 12 ноября. Подробности досудебного расследования в ведомстве не раскрывают.

«Прецедентов не имеет»

Политолог Данияр Ашимбаев оценил задержание как событие исторического масштаба.

«Комитет национальной безопасности совершил яркую акцию в рамках политики «Закон и Порядок»: задержаны двое из высших чинов квазигоссектора – председатели правлений фонда «Самрук-Казына» и нацкомпании «Казахстан темир жолы». Если в истории КТЖ такие моменты в прошлом уже случались, то арест главы «Самрука» прецедентов не имеет», заявил эксперт.

По его словам, государство ясно показывает, что статус больше не спасает.

«Государство демонстрирует жесткий курс на борьбу с коррупцией, неотвратимость наказания и торжество законности – независимо от занимаемых постов и политического влияния. Именно об этом неоднократно говорил глава государства, провозглашая принцип «Закон и Порядок», ставший одной из базовых норм новой конституции», подчеркнул Ашимбаев.

Политолог напомнил недавние слова Касым-Жомарта Токаева.

«Безграмотный человек, тем более жадный и алчный, склонный к проявлениям коррупции, никак не может быть патриотом по определению», процитировал он Президента. «Созидательный патриотизм, который продвигает глава государства, не приемлет никаких нарушений законности и, еще раз напоминаю, требует равных прав и равных обязанностей. Глава «Самрука» – это один из высших постов в стране, а сам фонд – основной оператор множества важнейших программ. И то, что государство санкционировало его задержание, невзирая на чины и репутационные издержки, должно стать назиданием другим», считает Данияр Ашимбаев.

«Они никак не насытятся»

Политолог Газиз Абишев в Telegram-канале не скрывает возмущения. Он напомнил, как КТЖ годами поглощала государственные деньги.

«Они никак не насытятся. В 2022 году много говорилось о том, как КТЖ бесконечно поглощал деньги из Нацфонда, не давая обещанных результатов», написал он.

Абишев перечислил, как в компании менялись руководители.

«В 2021-2025 годах компанией руководил Нурлан Сауранбаев, недавно уволенный с должности министра транспорта. Летом 2025 года компанию возглавил Талгат Алдыбергенов. Но он продержался в кресле главы КТЖ лишь год», написал политолог. Пришедшего ему на смену из «Самрук-Қазына» Елжаса Отыншиева, по словам Абишева, хватило на четыре месяца.

Больше всего эксперта возмущает контраст.

«В ситуации, когда нефтегазовые доходы уже не обеспечивают былого благосостояния, огромная ставка делается на транзитную логистику, грузоотправители периодически сталкиваются с проблемами при отправке товаров», отметил он.

По словам Абишева, именно такого шага и ждало общество.

«На самом деле, задержания в Самрук-Казына и КТЖ – и есть воплощение принципа «Закон и порядок». Именно этого публика и ждет. Когда видишь холеные лица управленцев, ворочающих миллиардами долларов и рассказывающих о мегапроектах за счет государственных субсидий – у простого человека невольно закрадывается подозрение. «Жизнь научила», – как говорят в Казахстане. Таким людям нужно быть предельно-предельно чистыми и прозрачными», написал он.

Политолог задается вопросом, которого не может не задать себе любой казахстанец.

«Никто не отрицает, Самрук-Казына за последние годы сумела реализовать ряд неплохих проектов. Но это ведь именно то, за что топ-менеджеры получают свою зарплату, разве нет? По данным СМИ, за три предыдущих года Жакупов заработал 800 млн теңге. Серьезно. Неужели этих денег недостаточно, чтобы полностью отказаться от каких-либо сомнительных действий?», пишет Абишев.

Он уверен, что на нынешнем этапе государство просто не может позволить себе другого.

«Полагаю, верховная власть на переломном участке экономического развития, когда ставится задача за счет сверхконцентрации ресурсов совершить экономический рывок в новую лигу индустриальных стран – не может позволить себе мириться с коррупцией управленцев, которым доверяются госактивы. Между тем, это ведь не просто расправа с провинившимися, но и очередное напоминание о новом режиме «Закона и порядка» – правоохранительная система будет карать всякого, кто покусится на общие деньги. Вообще-то, других вариантов нет. На фоне сокращения расходов и увеличения доходов госбюджета только показательная жесткость к уличенным в коррупции позволит стране идти дальше», заключил Газиз Абишев.

«Должность не может быть индульгенцией»

Руслан Тусупбеков в Facebook назвал происходящее «Законом и Порядком» в действии.

«Однако сам факт задержания председателя правления «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова и главы КТЖ Елжаса Отыншиева уже говорит о многом. Это не рядовые сотрудники, а руководители крупнейших нацкомпаний», написал он. «Расследование против них и есть прямой показатель реализации принципа «Закон и Порядок», продвигаемый президентом. Принцип прост: должность, регалии и прежние заслуги не могут быть индульгенцией. Если вина будет доказана судом, государство должно действовать непреклонно и беспощадно, вне зависимости от статуса человека», подчеркнул Тусупбеков.

По его словам, история с главами нацкомпаний не единичная.

«Практика последних лет это отлично подтверждает. Только в этом году КНБ задержали бывшего председателя правления Фонда проблемных кредитов, руководителя вагонного депо КТЖ и руководство РГП «Еңбек». Антикоррупционные меры в Казахстане действуют на всех уровнях, а принцип равенства перед законом работает на практике», отметил он.

Следствие продолжается. Вина задержанных может быть установлена только судом.