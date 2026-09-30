Запросы о розыске между странами СНГ будут передавать в электронном виде

Депутаты Курултая приняли в двух чтениях закон о ратификации протокола, который предусматривает электронное направление запросов между компетентными органами стран СНГ при межгосударственном розыске лиц.

Речь идет о поправках к Договору государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года. Протокол был подписан 8 октября 2024 года в Москве.

Документ позволяет в безотлагательных случаях направлять запросы в виде электронной копии документа через ведомственную электронную почту. При необходимости впоследствии может быть направлен оригинал. Такой механизм должен ускорить обмен информацией между компетентными органами.

Договор охватывает розыск лиц, скрывающихся от органов следствия и суда, уклоняющихся от исполнения приговора или решений судов по искам, пропавших без вести или утративших связь с родственниками. Он также применяется при установлении личности человека, который не способен сообщить о себе установочные данные.

Ратификация создаст правовую основу для применения обновленного порядка обмена запросами при межгосударственном розыске.

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