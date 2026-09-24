«Зарплату получать не будем»: Мурат Абенов рассказал о работе в Халық Кеңесі

Члены Қазақстан Халық Кеңесі будут работать на общественных началах и не станут получать заработную плату. Об этом в кулуарах первой сессии Совета рассказал член Қазақстан Халық Кеңесі, экс-депутат Мажилиса Мурат Абенов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Абенова, членство в Совете не предполагает получения статуса государственного служащего, отдельных кабинетов или служебных автомобилей.

«Зарплату получать не будем. Это высший консультативный орган, где люди не будут занимать какие-то должности. Мы не будем считаться государственными чиновниками, у нас не будет закрепленных кабинетов, автомобилей. Каждый будет заниматься своей деятельностью. Работа полностью бесплатная, на общественных началах», – рассказал Мурат Абенов.

Статус Қазақстан Халық Кеңесі закреплен в Конституции. Согласно статье 70, это высший консультативный орган, представляющий интересы народа Казахстана. Порядок его формирования, полномочия и организация деятельности определяются конституционным законом.

Как часто будет собираться Халық Кеңесі

Говоря о формате работы нового органа, Абенов отметил, что заседания должны проводиться как минимум раз в год. При этом, по его мнению, Совет может собираться чаще.

«Как минимум одно заседание в год должно быть. Но я считаю, исходя из своего опыта, что можно собираться раз в квартал. Такие институты есть и во Франции, и в Евросоюзе. Это нормальный институт консультативной демократии, где обсуждение идет открыто, небюрократично, идут споры и выдвигаются предложения», – сказал он.

Конституция наделяет Қазақстан Халық Кеңесі полномочиями разрабатывать предложения и рекомендации по основным направлениям внутренней политики, укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности. Совет также может вносить законопроекты в Құрылтай и выступать с инициативой о назначении всенародного референдума.

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Будет ли Совет открыт для журналистов

В кулуарах у Абенова также спросили, насколько работа Халық Кеңесі будет открытой для СМИ. Он выразил уверенность, что новый орган будет доступен для журналистов.