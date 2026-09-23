Заводы Казахстана обяжут экономить и повторно использовать воду
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В Казахстане 671 промышленное предприятие готовится перейти на повторное и оборотное использование воды. С 2027 года для получения разрешения на водопользование предприятиям потребуется план такого перехода, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Предприятия должны будут определить, как в течение пяти лет они сократят расход свежей воды и будут повторно использовать воду в производстве. При необходимости им предстоит обновить оборудование и системы водоснабжения.
Если предприятие не выполнит эти требования, ему могут сократить объем воды, который разрешено использовать.
Сколько воды потребляет промышленность
Ежегодно в Казахстане используется около 25 млрд кубометров воды. На промышленность приходится примерно 20-25% от общего объема.
Сейчас к новым требованиям готовится 671 предприятие. Уже разработан 191 план перехода, 91 из них проходит согласование. Еще 278 планов находятся в разработке.
«Эта мера призвана увеличить долю повторного использования воды в промышленности до 28%», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.
По его словам, с 2027 года такие планы станут обязательными для предприятий, которые хотят получить разрешение на специальное водопользование.
Сейчас министерство также проверяет данные предприятий за последние три года. Выяснилось, что в некоторых случаях сведения об использовании воды указывались в статистике неверно.
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