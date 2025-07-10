В Астане продолжается досудебное расследование по факту заявления подследственной Перизат Кайрат о якобы нанесённых ей телесных повреждениях сотрудниками следственного изолятора, передает BAQ.KZ.

По информации органов прокуратуры, 9 июня Перизат Кайрат сообщила, что получила травмы после того, как сотрудник СИЗО якобы силой закрыл дверь камеры, зажав её в проеме.

Собранные материалы были переданы в Департамент полиции столицы. В рамках следствия были изучены видеозаписи камер внутреннего наблюдения, а также опрошены сотрудники учреждения и свидетели инцидента.

"По результатам первичных следственных действий, доводы Кайрат П. о нанесении ей телесных повреждений сотрудниками учреждения при закрытии двери камеры не подтверждаются, о чем свидетельствует запись камеры видеонаблюдения, сделанная в момент, который Перизат Кайрат указала в заявлении как факт нанесения ей телесных повреждений", - говорится в сообщении ДП.

Вместе с тем расследование продолжается. Назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные действия.

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Накануне до начала судебного заседания обвиняемая Перизат Кайрат сообщила журналистам, что подвергалась физическому насилию в ходе досудебного расследования. По её словам, в отношении неё уже возбуждено уголовное дело, и соответствующее свидетельство о побоях можно запросить в прокуратуре города Астаны.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщал, что расследование по делу Перизат Кайрат завершено, обвинения предъявлены по статьям 190 "Мошенничество" и 218 "Легализация доходов, полученных преступным путём" УК РК.

Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге.

В АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

23 января 2025 года было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Также сообщалось, что в отношении матери Перизат Кайрат также было возбуждено уголовное дело. Она находится под домашним арестом.

Сумма ущерба удвоилась - с 1,5 млрд до 3,5 млрд тенге.