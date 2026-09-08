Земельный участок казахстанки арестовали за долг прежней хозяйки

Шуский районный суд Жамбылской области рассмотрел спор двух женщин и освободил земельный участок от ареста, наложенного в рамках исполнительного производства по долгу прежней владелицы.

Как возник спор

В июле 2013 года женщина приобрела у ответчицы земельный участок в селе Толе би Шуского района. Стороны заключили нотариально удостоверенный договор купли-продажи.

Однако право собственности на участок своевременно зарегистрировано не было. В результате в официальных документах земля продолжала числиться за прежней владелицей.

Почему на участок наложили арест

В 2024 году в отношении прежней владелицы было возбуждено исполнительное производство по взысканию банковского долга в размере 1,4 млн тенге.

Поскольку земельный участок юридически продолжал числиться за должницей, частный судебный исполнитель наложил на него арест.

Новая владелица обратилась в суд, указав, что не является должником по исполнительному производству и приобрела земельный участок ещё в 2013 году.

Что решил суд

Банк выступил против удовлетворения иска, сославшись на то, что право собственности истицы на участок не было зарегистрировано.

Однако суд установил, что договор купли-продажи от 2013 года является действующим, не оспорен сторонами и недействительным не признавался.

Суд пришёл к выводу, что отсутствие своевременной государственной регистрации права собственности не должно ограничивать права добросовестного приобретателя из-за ошибок или бездействия других лиц.

Какое решение вынесли

Решением Шуского районного суда земельный участок освобождён от ареста, наложенного постановлением частного судебного исполнителя.

Решение суда вступило в законную силу.

Также мы писали, что в Баянаульском районе Павлодарской области в государственную собственность вернули более 2 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения общей стоимостью свыше 16 млн тенге.

Как сообщили в прокуратуре региона, нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения земельного законодательства. Оказалось, что некоторые землепользователи продолжали использовать участки после окончания сроков аренды, не передав их обратно государству.

Одним из таких случаев стало незаконное использование крестьянским хозяйством "Рымжан" земельного участка площадью 680,4 гектара на территории Кызылтауского сельского округа.

После принятия мер прокурорского реагирования нарушения были устранены. В результате земельные участки общей площадью более 2 тысяч гектаров возвращены в государственную собственность.

Ранее сообщалось, что 78 бизнес-участков простаивали годами в Атырауской области.

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