Землетрясение под Талдыкорганом: открыта горячая линия
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В области Жетысу после землетрясения в районе Талдыкоргана Департамент по ЧС открыл горячую линию для населения,передает BAQ.KZ.
За консультацией можно обратиться по телефону: 8 (7282) 32-44-36.
Специалистами ГУ "Казселезащита" МЧС проведён мониторинг русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также выполнен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения — повреждений не выявлено, все объекты функционируют в штатном режиме.
По данным МЧС РК, ощутимость подземных толчков зафиксирована:
- г. Талдыкорган — 4,0 балла
- с. Балпык-Би — 4,0 балла
- п. Карабулак — 3,0 балла
- г. Уштобе — 3,0 балла
- г. Текели — 2,0 балла
- с. Сарыозек — 2,0 балла
Оповещены местные исполнительные органы, полиция и другие профильные службы.
Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что в ходе прямой трансляции судебного заседания по делу Шерзата Полата произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения находился в 12 км к северу от города Талдыкорган.
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