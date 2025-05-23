В области Жетысу после землетрясения в районе Талдыкоргана Департамент по ЧС открыл горячую линию для населения,передает BAQ.KZ.

За консультацией можно обратиться по телефону: 8 (7282) 32-44-36.

Специалистами ГУ "Казселезащита" МЧС проведён мониторинг русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также выполнен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения — повреждений не выявлено, все объекты функционируют в штатном режиме.

По данным МЧС РК, ощутимость подземных толчков зафиксирована:

г. Талдыкорган — 4,0 балла

с. Балпык-Би — 4,0 балла

п. Карабулак — 3,0 балла

г. Уштобе — 3,0 балла

г. Текели — 2,0 балла

с. Сарыозек — 2,0 балла

Оповещены местные исполнительные органы, полиция и другие профильные службы.

Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что в ходе прямой трансляции судебного заседания по делу Шерзата Полата произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения находился в 12 км к северу от города Талдыкорган.