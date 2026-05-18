В результате землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая погибли два человека.

По информации СИНЬХУА Новости, подземные толчки произошли в ночь на понедельник в районе Люнань города Лючжоу. Очаг землетрясения находился на глубине 8 километров. Изначально три человека считались пропавшими без вести.

Спасатели, сотрудники экстренных служб и полиции сразу приступили к поисково-спасательной операции. Двое пропавших были найдены без признаков жизни. Третьего человека – 91-летнего мужчину удалось спасти из-под завалов. Его доставили в больницу, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Власти Гуанси-Чжуанского автономного района объявили 3 уровень экстренного реагирования. Также Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР направило в пострадавший район специальную рабочую группу для помощи местным службам.

Государственное сейсмологическое управление Китая также активировало механизм экстренного реагирования после землетрясения.

Ранее землетрясение зафиксировали на территории страны в феврале текущего года.

Читайте также: