Сегодня в 15:37 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение, передает BAQ.KZ. Эпицентр подземных толчков находился в 793 км северо-восточнее Алматы, на территории Казахстана.

По предварительным данным, землетрясение ощущалось в ряде населённых пунктов Абайской и Восточно-Казахстанской областей. Максимальная интенсивность составила 4 балла по шкале MSK-64.

Толчки силой 4 балла были зафиксированы в:

с. Кокпекты (Кокпектинский р-н, Абайская обл.),

с. Самарское (Самарский р-н, ВКО),

с. Калбатау (Жарминский р-н, Абайская обл.),

п. Касыма Кайсенова (Уланский р-н, ВКО),

г. Усть-Каменогорск (ВКО).

В других населённых пунктах, включая города Риддер, Алтай, Семей, Зайсан, Шемонаиха, Аягоз, а также ряд сёл и районных центров, интенсивность ощущалась в пределах 2–3 баллов.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Местные органы ЧС продолжают мониторинг ситуации и проводят профилактические осмотры объектов инфраструктуры.

Сейсмологи напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к возможным повторным толчкам.

Ранее сообщалось, что ощутимое землетрясение произошло в Усть-Каменогорске. Стоит отметить, что журналист BAQ.KZ, находившийся в этот момент в Усть-Каменогорске, подтвердил, что здания ощутимо дрожали. Несмотря на это, сирены и системы оповещения сработали лишь спустя 15 минут после толчков.