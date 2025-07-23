Землетрясение в ВКО ощутили жители более 20 населённых пунктов
Максимальная интенсивность составила 4 балла.
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Сегодня в 15:37 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение, передает BAQ.KZ. Эпицентр подземных толчков находился в 793 км северо-восточнее Алматы, на территории Казахстана.
По предварительным данным, землетрясение ощущалось в ряде населённых пунктов Абайской и Восточно-Казахстанской областей. Максимальная интенсивность составила 4 балла по шкале MSK-64.
Толчки силой 4 балла были зафиксированы в:
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с. Кокпекты (Кокпектинский р-н, Абайская обл.),
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с. Самарское (Самарский р-н, ВКО),
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с. Калбатау (Жарминский р-н, Абайская обл.),
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п. Касыма Кайсенова (Уланский р-н, ВКО),
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г. Усть-Каменогорск (ВКО).
В других населённых пунктах, включая города Риддер, Алтай, Семей, Зайсан, Шемонаиха, Аягоз, а также ряд сёл и районных центров, интенсивность ощущалась в пределах 2–3 баллов.
Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Местные органы ЧС продолжают мониторинг ситуации и проводят профилактические осмотры объектов инфраструктуры.
Сейсмологи напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к возможным повторным толчкам.
Ранее сообщалось, что ощутимое землетрясение произошло в Усть-Каменогорске. Стоит отметить, что журналист BAQ.KZ, находившийся в этот момент в Усть-Каменогорске, подтвердил, что здания ощутимо дрожали. Несмотря на это, сирены и системы оповещения сработали лишь спустя 15 минут после толчков.
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