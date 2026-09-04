Земли под билбордами незаконно передали в частную собственность в Алматы
Государству вернули 649 земельных участков.
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В Алматы государству возвращено 649 земельных участков, которые ранее находились в частной собственности в полосе отвода автомобильных дорог. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Как участки оказались в частных руках
По данным прокуратуры города, в период с 2004 по 2020 год акимат Алматы исключал земельные участки из состава земель общего пользования и без проведения торгов предоставлял их в частную собственность.
Участки предназначались для эксплуатации и обслуживания рекламных конструкций – билбордов.
При этом, как установлено судом, земельные участки были реализованы с нарушением требований земельного законодательства.
Что решил суд
Иск Департамента по управлению земельными ресурсами города Алматы был удовлетворён. Исковое заявление внесено во исполнение представления прокуратуры города.
В результате 649 земельных участков общей площадью 0,298 га возвращены в государственную собственность.
Решение суда принято в рамках работы по возврату земель, незаконно выбывших из государственной собственности.
Ранее более 60 гектаров водных ресурсов пытались передать в частные руки в Павлодаре.
на конкурс были выставлены три земельных участка, в границах которых находятся пресные и соленые озера. Среди них – водоемы, используемые для добычи соли.
При этом при подготовке конкурсной документации не были соблюдены требования Водного кодекса. Государственный орган не провел необходимые процедуры и не получил обязательные согласования.
По данным надзорного органа, фактически заинтересованным лицам могли предоставить доступ не только к земельным участкам, но и к водным ресурсам общей площадью более 60 гектаров, которые находятся под охраной государства.
После вмешательства надзорного органа результаты конкурса были отменены, а выявленные нарушения устранены.
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