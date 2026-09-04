В Алматы государству возвращено 649 земельных участков, которые ранее находились в частной собственности в полосе отвода автомобильных дорог. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Как участки оказались в частных руках

По данным прокуратуры города, в период с 2004 по 2020 год акимат Алматы исключал земельные участки из состава земель общего пользования и без проведения торгов предоставлял их в частную собственность.

Участки предназначались для эксплуатации и обслуживания рекламных конструкций – билбордов.

При этом, как установлено судом, земельные участки были реализованы с нарушением требований земельного законодательства.

Что решил суд

Иск Департамента по управлению земельными ресурсами города Алматы был удовлетворён. Исковое заявление внесено во исполнение представления прокуратуры города.

В результате 649 земельных участков общей площадью 0,298 га возвращены в государственную собственность.

Решение суда принято в рамках работы по возврату земель, незаконно выбывших из государственной собственности.

Ранее более 60 гектаров водных ресурсов пытались передать в частные руки в Павлодаре.

на конкурс были выставлены три земельных участка, в границах которых находятся пресные и соленые озера. Среди них – водоемы, используемые для добычи соли.

При этом при подготовке конкурсной документации не были соблюдены требования Водного кодекса. Государственный орган не провел необходимые процедуры и не получил обязательные согласования.

По данным надзорного органа, фактически заинтересованным лицам могли предоставить доступ не только к земельным участкам, но и к водным ресурсам общей площадью более 60 гектаров, которые находятся под охраной государства.

После вмешательства надзорного органа результаты конкурса были отменены, а выявленные нарушения устранены.

Читайте также: