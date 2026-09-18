Земля останется почти без кислорода: когда это может произойти

Примерно через миллиард лет атмосфера Земли может начать быстро терять кислород. К такому выводу пришли ученые, смоделировав далекое будущее планеты, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC Sky at Night.

Исследование провели ученые Кадзуми Одзаки из Университета Тохо и Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии. Их работа была опубликована в научном журнале Nature Geoscience. Согласно расчетам, богатая кислородом атмосфера Земли сохранится еще примерно 1 млрд лет, после чего уровень кислорода резко снизится.

Почему кислорода станет меньше

Одной из причин станет постепенное увеличение яркости Солнца. По мере того как оно будет становиться ярче и горячее, изменится климат Земли и содержание углекислого газа в атмосфере.

Снижение уровня углекислого газа затруднит жизнь растений, которые благодаря фотосинтезу являются одним из основных источников атмосферного кислорода. В результате его производство начнет сокращаться.

По расчетам ученых, после начала этого процесса содержание кислорода может упасть до крайне низкого уровня. Одновременно в атмосфере станет больше метана, а озоновый слой практически исчезнет. Условия на Земле начнут напоминать те, которые существовали миллиарды лет назад, до насыщения атмосферы кислородом.

Для людей, животных и других сложных форм жизни такая планета станет непригодной для существования. При этом речь идет о событиях примерно через миллиард лет, поэтому никакой угрозы для нынешних или ближайших поколений этот прогноз не представляет.

Ученые отмечают, что результаты исследования важны не только для понимания будущего Земли. Кислород считается одним из признаков, по которым астрономы ищут возможную жизнь на других планетах. Однако исследование показывает, что даже на обитаемой планете богатая кислородом атмосфера может существовать лишь часть ее истории.

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