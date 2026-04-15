Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы вошёл в число сильнейших спортсменов мира вне зависимости от весовой категории по версии рейтинга Boxing Metrics , сообщает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.

В обновлённом рейтинге P4P он занял пятое место и сохранил позицию среди мировой элиты. При этом Алимханулы оказался выше таких известных боксеров, как Дмитрий Бивол и Сауль Альварес, что стало одним из самых обсуждаемых моментов обновления списка.

При этом вокруг казахстанца в последнее время разгорелся допинговый скандал. После положительной пробы на мельдоний его отстранили от боёв до 2 декабря 2026 года. В результате IBF лишила его чемпионского титула и исключила из своего рейтинга. Тем не менее пояс WBO на данный момент остаётся за Алимханулы.

Последний бой казахстанец провёл 5 апреля 2025 года. Тогда он уверенно победил француза Анауэль Нгамиссенге техническим нокаутом в пятом раунде и успешно защитил свои титулы.

Рейтинг P4P от Boxing Metrics возглавляют Наоя Иноуэ, Александр Усик и Теренс Кроуфорд. Также в десятке лучших оказались

Шакур Стивенсон, Жанибек Алимханулы, Дмитрий Бивол, Джай Опетая, Сауль Альварес, Джесси Родригес и Давид Бенавидес.