Жанибек Алимханулы вошёл в пятёрку сильнейших боксеров планеты
При этом он оказался выше известных боксеров.
Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы вошёл в число сильнейших спортсменов мира вне зависимости от весовой категории по версии рейтинга Boxing Metrics, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.
В обновлённом рейтинге P4P он занял пятое место и сохранил позицию среди мировой элиты. При этом Алимханулы оказался выше таких известных боксеров, как Дмитрий Бивол и Сауль Альварес, что стало одним из самых обсуждаемых моментов обновления списка.
При этом вокруг казахстанца в последнее время разгорелся допинговый скандал. После положительной пробы на мельдоний его отстранили от боёв до 2 декабря 2026 года. В результате IBF лишила его чемпионского титула и исключила из своего рейтинга. Тем не менее пояс WBO на данный момент остаётся за Алимханулы.
Последний бой казахстанец провёл 5 апреля 2025 года. Тогда он уверенно победил француза Анауэль Нгамиссенге техническим нокаутом в пятом раунде и успешно защитил свои титулы.
Рейтинг P4P от Boxing Metrics возглавляют Наоя Иноуэ, Александр Усик и Теренс Кроуфорд. Также в десятке лучших оказались
Шакур Стивенсон, Жанибек Алимханулы, Дмитрий Бивол, Джай Опетая, Сауль Альварес, Джесси Родригес и Давид Бенавидес.
- В Казахстане есть безработные получавшие пособия 1 млн в месяц – в Минтруда раскрыли статистику
- Незаконные объекты сносят в центре Шымкента по решению суда
- В Семее впервые более 40 тысяч жителей будут обеспечены горячей водой
- В Астане горит электрощитовая в многоквартирном доме
- В Турции произошла стрельба в школе, ранены 16 человек