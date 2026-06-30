Аномальная жара в Европе привела к скачку цен на электричество

Экстремальная жара, охватившая Европу, начала отражаться не только на самочувствии людей, но и на работе энергетической системы. На фоне рекордного спроса на кондиционирование воздуха в ряде стран резко выросли оптовые цены на электроэнергию, сообщает BAQ.kz со ссылкой на телеканал Digi24.

По данным издания, высокая температура привела к увеличению нагрузки на энергосистемы жилых домов, предприятий и офисов. Из-за этого вырос спрос на электроэнергию, что усилило напряженность на рынках и в отдельных регионах уже привело к дефициту мощностей.

В Румынии стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" с поставкой на 29 июня достигла 224 евро за мегаватт-час. Почти аналогичная ситуация сложилась в Венгрии, где цена поднялась до 223 евро за МВт·ч.

Особенно заметный скачок произошел в Германии. Если неделей ранее вечерние цены находились на уровне около 160 евро за мегаватт-час, то сейчас в часы пик они достигали 566 евро.

Причиной стал не только рост потребления электроэнергии, но и снижение генерации. Из-за слишком теплой воды в реках несколько европейских атомных электростанций были вынуждены сократить мощность или временно ограничить работу систем охлаждения.

Жара бьет температурные рекорды

В последние недели Франция, Германия, Италия, Испания и другие европейские страны переживают одну из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений. Во многих регионах температура превышает климатическую норму сразу на 5–12 градусов, а местами воздух прогревается выше 40°C.

Французские синоптики называют происходящее беспрецедентной и продолжительной волной жары.

Жара становится причиной смертей и перегрева воды

По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, за последние четыре года экстремальная жара стала причиной более 200 тысяч смертей в Европе. В ВОЗ считают, что значительную часть этих случаев можно было предотвратить при наличии эффективных систем предупреждения и защиты населения.

Высокая температура затронула и энергетическую инфраструктуру Европы. В Венгрии один из энергоблоков АЭС сократил выработку из-за перегрева воды в Дунае, используемой для охлаждения реактора. Аналогичные меры приняли атомные станции во Франции и Швейцарии. Снижение генерации стало одной из причин резкого роста стоимости электроэнергии на европейском рынке.