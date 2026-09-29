Железную дорогу Дарбаза - Мактаарал планируют запустить до конца года
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Строительство новой железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал вышло на завершающий этап. Рабочее движение по ней планируют открыть до конца 2026 года, передает BAQ.KZ.
Сейчас на участке завершают земляные работы, укладывают железнодорожное полотно и строят инженерные сооружения.
Из запланированных 13,2 млн кубометров земляных работ выполнено 12,9 млн кубометров. Готовность составляет 98%.
На сборочных базах подготовили 142 километра рельсошпальной решетки. На участке уже уложено 105,6 километра, или 61% от запланированного объема.
Большая часть мостов уже готова
Из 129 водопропускных труб смонтировали 124, что составляет 96%.
Строительство 29 мостов завершено. Еще на четырех объектах работы продолжаются.
На стройке задействованы 1 815 человек и 977 единиц техники.
В октябре планируется завершить устройство земляного полотна на основных путях, укладку рельсошпальной решетки и стыковку железнодорожного пути.
Рабочее движение по новой линии хотят открыть до конца этого года.
Зачем нужна новая линия
Протяженность главных путей Дарбаза - Мактаарал составит 127,6 километра.
Проект реализуется по поручению Главы государства и должен расширить транспортно-транзитные возможности юга Казахстана.
Новая линия создаст дополнительный международный железнодорожный маршрут между Казахстаном и Узбекистаном.
Проект должен разгрузить участок Сарыагаш - Ташкент, увеличить пропускную способность железнодорожной сети и расширить возможности транзитных перевозок в направлении стран Центральной Азии.
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