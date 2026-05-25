Магистраль "Мойынты – Кызылжар" запустят в этом году

В республике продолжается строительство новой железнодорожной линии "Мойынты – Кызылжар", который усилит Транскаспийский международный транспортный маршрут.

По данным Министерства транспорта, это будет почти 300-километровая новая ветка, которая соединит станции Мойынты и Кызылжар, проходя через Карагандинскую область и область Улытау. По сути, это новый логистический коридор, который сделает перевозки быстрее и короче: расстояние для грузовых поездов сократится на 149 километров.

Проект уже заметно продвинулся. Основные земляные работы выполнены более чем на 90%. Почти наполовину уложены рельсы и шпалы – готовая "колея" уже начинает формировать будущий маршрут. Более 65% мостов, труб и путепроводов также уже построены, что показывает высокий темп работ.

На стройке кипит жизнь круглосуточно: более 1700 специалистов и свыше 670 единиц техники работают одновременно, чтобы успеть в срок. В проекте задействовано более десяти подрядных организаций – это масштабная совместная работа.

Отметим, что новая линия должна разгрузить действующее направление "Мойынты – Жарык", ускорить движение контейнерных поездов и повысить транзитный потенциал страны.

Завершить и запустить линию планируют уже в этом году.

Ранее ход строительства ж/д линии "Бахты – Аягоз" проверили в области Абай.

