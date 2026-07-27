Женщины укрепляют позиции на рынке труда Казахстана

В первом квартале 2026 года численность занятых женщин в Казахстане достигла 4,53 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 42,6 тысячи человек, или 0,9%, передает BAQ.KZ.

Большинство женщин работают по найму

По данным выборочного обследования занятости населения, 3,6 млн женщин являются наемными работниками, что составляет 79,6% от общего числа занятых женщин.

Еще 925,1 тысячи человек, или 20,4%, работают как самостоятельно занятые.

Лидируют образование и торговля

Наибольшее число женщин занято в сфере образования. Здесь работают 902,2 тысячи человек, что составляет 19,9% от общего числа занятых женщин.

На втором месте находится оптовая и розничная торговля, где трудятся 877,6 тысячи женщин (19,4%). Замыкает тройку здравоохранение и социальное обслуживание, в которых заняты 426,3 тысячи человек (9,4%).

Значительное число женщин также работает в промышленности – 388,1 тысячи человек, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 351,2 тысячи человек.

Где занятость растет быстрее всего

Самый высокий прирост численности занятых женщин за год зафиксирован в сфере операций с недвижимостью – 25,7%.

Также заметный рост отмечен в сфере административного и вспомогательного обслуживания (21,9%), транспорта и складирования (16,2%) и промышленности (7,6%).

Лидерами стали Карагандинская область и Алматы

На региональном уровне наиболее заметный рост занятости женщин зарегистрирован в Карагандинской области – 7,8%.

Следом идут Актюбинская область (6,5%), Алматы (6,3%) и Туркестанская область (6,1%).

При этом большинство работающих женщин проживают в городах. В городской местности заняты 3,01 млн человек, что значительно превышает показатели сельских районов.

Читай также:

Первая женщина-кандидат в президенты и экс-депутаты: кто идет на выборы от "Ақ жол"

Еще один маршрут с женским вагоном запустят в Казахстане