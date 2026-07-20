Еще один маршрут с женским вагоном запустят в Казахстане

Еще один поезд в Казахстане получит вагон только для женщин. С 2 сентября 2026 года в составе Talgo №81/82, следующего по маршруту "Нурлы жол – Орал", начнет курсировать женский вагон.

Как сообщили в АО "Пассажирские перевозки", решение о запуске нового вагона приняли из-за высокого спроса пассажиров на такую услугу. Теперь путешествовать в более комфортных условиях можно будет еще на одном направлении.

Поезд №81/82 соединяет столицу и Западно-Казахстанскую область. Сейчас он курсирует через день: отправляется со станции Нурлы жол по четным числам в 23:55 и прибывает в Орал в 05:20. Обратно поезд отправляется из Орала по четным числам в 09:55, а прибывает в Нурлы жол по нечетным числам в 15:04. Всего на маршруте предусмотрено 9 остановок.

После появления нового вагона количество направлений с услугой "Женский вагон" увеличится до 13. Сегодня такие вагоны уже доступны в поездах, следующих по маршрутам Алматы, Актобе, Мангистау, Семей, Шымкент, Павлодар, Атырау и других городов.

В АО "Пассажирские перевозки" уточнили, что в женском вагоне могут ехать мальчики до семи лет включительно, если они находятся в сопровождении взрослых.

Билеты в женский вагон можно приобрести в железнодорожных кассах, заранее сообщив кассиру о выборе такой услуги. Также оформить поездку можно онлайн на сайте bilet.railways.kz. При покупке нужно обратить внимание на специальное обозначение "ЖН" – оно указывает на женский вагон.

Продажа билетов открывается за 45 суток до отправления поезда, поэтому пассажиры могут заранее выбрать удобное место и спланировать поездку.

Ранее стало известно, что жителям Акмолинской и Костанайской областей станет проще добираться до Аркалыка. С 2 августа АО "Пассажирские перевозки" запускает новый поезд №225/226 сообщением "Нурлы жол – Аркалык". Маршрут будет обслуживаться современными вагонами и станет дополнительным вариантом для пассажиров на этом направлении.

Также сообщалось, что новый пассажирский поезд свяжет Караганду и Балхаш.

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