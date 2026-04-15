Женская сборная Казахстана по теннису улучшила свои позиции в мировом рейтинге, поднявшись с девятого на седьмое место.

Как передает olympic.kz, прогресс стал возможен после уверенной победы над сборной Канады в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг. Матч, прошедший в Астане, завершился со счетом 3:1 в пользу казахстанской команды.

Ключевую роль в этом противостоянии сыграла Юлия Путинцева. В решающем матче она обыграла канадскую теннисистку Бианка Андрееску.

Поединок получился крайне напряжённым и длился 3 часа 39 минут. Игра завершилась в трёх сетах - 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4).

Благодаря этой победе сборная Казахстана досрочно оформила выход в финальную стадию турнира, которая пройдет осенью 2026 года в Шэньчжэне (Китай).

Какие страны в лидерах

В обновленном рейтинге лидером остаётся Италия, второе место занимает Великобритания, а третье - Украина. Казахстан, поднявшись на седьмую строчку, приблизился к пятёрке сильнейших сборных мира.

Тем временем Елена Рыбакина получила непростую сетку на турнире WTA 500 в Штутгарте.

В стартовом матче она может встретиться с Диана Шнайдер, а в четвертьфинале - с Жасмин Паолини. В случае выхода в полуфинал вероятной соперницей станет Ига Швёнтек, а в финале - Кори Гауфф или Элина Свитолина.

Читай также:

Теннисистка Зарина Дияс объявила о завершении карьеры