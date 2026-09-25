Женская сборная Казахстана вышла в полуфинал Азиатских игр по фехтованию
25 Сентября 2026, 09:23
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25 Сентября 2026, 09:2325 Сентября 2026, 09:23
80Фото: @DRSQazaqstan
Женская сборная Казахстана по фехтованию пробилась в полуфинал XX летних Азиатских игр в Японии и уже гарантировала себе медаль, передает BAQ.KZ.
В четвертьфинале командного турнира по шпаге казахстанские спортсменки встретились со сборной Гонконга и выиграли со счетом 45:35.
Преимущество Казахстана составило десять уколов.
В составе национальной команды выступают Ирина Бакалдина, София Николайчук и Владислава Андреева. Дарья Самоделкина заявлена в резерве.
Следующим соперником станет сборная Китая. В этой встрече определится участник финала.
Командные соревнования по фехтованию продолжаются в рамках XX летних Азиатских игр в Японии.
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