Женская сборная Казахстана вышла в полуфинал Азиатских игр по фехтованию

Женская сборная Казахстана по фехтованию пробилась в полуфинал XX летних Азиатских игр в Японии и уже гарантировала себе медаль, передает BAQ.KZ.

В четвертьфинале командного турнира по шпаге казахстанские спортсменки встретились со сборной Гонконга и выиграли со счетом 45:35.

Преимущество Казахстана составило десять уколов.

В составе национальной команды выступают Ирина Бакалдина, София Николайчук и Владислава Андреева. Дарья Самоделкина заявлена в резерве.

Следующим соперником станет сборная Китая. В этой встрече определится участник финала.

Командные соревнования по фехтованию продолжаются в рамках XX летних Азиатских игр в Японии.