Жилье возле LRT в Астане подорожало сильнее: что выяснил Нацбанк
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Строительство LRT уже могло повлиять на стоимость квартир в отдельных районах Астаны. Национальный банк сравнил динамику цен на жилье вблизи будущих станций и на более удаленных участках и обнаружил дополнительный рост цен предложения – в отдельных зонах он достиг 10,5%.
Такой анализ опубликован в августовском Докладе о денежно-кредитной политике Нацбанка. Для исследования регулятор использовал объявления о продаже квартир на Krisha.kz за 2025 и 2026 годы.
При этом в Нацбанке не просто сравнивали средние цены. Чтобы отделить общий рост стоимости жилья в столице от возможного влияния LRT, аналитики сопоставили квартиры рядом со станциями с контрольной группой – объектами, расположенными на расстоянии 1,5–2 километров от ближайшей станции.
Жилье возле линии LRT разделили на четыре зоны: до 300 метров, от 300 до 700 метров, от 700 метров до километра и от одного до полутора километров. В расчетах также учитывались характеристики квартир, район, близость к торговым центрам, паркам и набережной.
Где квартиры прибавили больше всего
Наиболее заметную разницу Нацбанк обнаружил на участке «Аэропорт» – «Мәңгілік ел».
В 2026 году цены предложения здесь выросли относительно контрольной группы дополнительно:
- на 8% – для квартир в 300–700 метрах от станций;
- на 10,5% – для жилья на расстоянии 700–1000 метров.
На участке «Жібек жолы» – «Нұрлы жол» дополнительный рост составил 6,5% для жилья в радиусе 300–700 метров и 5,3% на расстоянии одного–полутора километров.
Еще на одном участке – «Астана жұлдызы» – «Мыңжылдық аллеясы» – цены относительно контрольной группы выросли на 4,9% в пределах 300 метров и на 4,6% в зоне 1000–1500 метров.
Чем ближе к станции – тем дороже?
Такого однозначного вывода Нацбанк не делает. Положительный эффект был получен на всех рассматриваемых участках, однако четкой зависимости между расстоянием до станции и размером удорожания исследователи не обнаружили. То есть квартиры непосредственно возле остановки LRT не обязательно дорожали сильнее объектов, расположенных, например, в километре от нее.
Особенно заметный рост на направлении от аэропорта до Мәңгілік ел в Нацбанке связывают с тем, что улучшение транспортной доступности может сильнее влиять на удаленные районы столицы.
Однако сам регулятор призывает интерпретировать этот результат осторожно: выборка по этому участку была сравнительно небольшой и включала 566 объявлений.
Кроме того, исследование основано именно на ценах в объявлениях, а не на стоимости фактически заключенных сделок. Поэтому речь идет об оценке возможного влияния транспортного проекта на рынок, а не о доказательстве того, что весь зафиксированный рост вызван исключительно строительством LRT.
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