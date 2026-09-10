Жилье возле LRT в Астане подорожало сильнее: что выяснил Нацбанк

Строительство LRT уже могло повлиять на стоимость квартир в отдельных районах Астаны. Национальный банк сравнил динамику цен на жилье вблизи будущих станций и на более удаленных участках и обнаружил дополнительный рост цен предложения – в отдельных зонах он достиг 10,5%.

Такой анализ опубликован в августовском Докладе о денежно-кредитной политике Нацбанка. Для исследования регулятор использовал объявления о продаже квартир на Krisha.kz за 2025 и 2026 годы.

При этом в Нацбанке не просто сравнивали средние цены. Чтобы отделить общий рост стоимости жилья в столице от возможного влияния LRT, аналитики сопоставили квартиры рядом со станциями с контрольной группой – объектами, расположенными на расстоянии 1,5–2 километров от ближайшей станции.

Жилье возле линии LRT разделили на четыре зоны: до 300 метров, от 300 до 700 метров, от 700 метров до километра и от одного до полутора километров. В расчетах также учитывались характеристики квартир, район, близость к торговым центрам, паркам и набережной.

Где квартиры прибавили больше всего

Наиболее заметную разницу Нацбанк обнаружил на участке «Аэропорт» – «Мәңгілік ел».

В 2026 году цены предложения здесь выросли относительно контрольной группы дополнительно:

на 8% – для квартир в 300–700 метрах от станций;

– для квартир в 300–700 метрах от станций; на 10,5% – для жилья на расстоянии 700–1000 метров.

На участке «Жібек жолы» – «Нұрлы жол» дополнительный рост составил 6,5% для жилья в радиусе 300–700 метров и 5,3% на расстоянии одного–полутора километров.

Еще на одном участке – «Астана жұлдызы» – «Мыңжылдық аллеясы» – цены относительно контрольной группы выросли на 4,9% в пределах 300 метров и на 4,6% в зоне 1000–1500 метров.

Чем ближе к станции – тем дороже?

Такого однозначного вывода Нацбанк не делает. Положительный эффект был получен на всех рассматриваемых участках, однако четкой зависимости между расстоянием до станции и размером удорожания исследователи не обнаружили. То есть квартиры непосредственно возле остановки LRT не обязательно дорожали сильнее объектов, расположенных, например, в километре от нее.

Особенно заметный рост на направлении от аэропорта до Мәңгілік ел в Нацбанке связывают с тем, что улучшение транспортной доступности может сильнее влиять на удаленные районы столицы.

Однако сам регулятор призывает интерпретировать этот результат осторожно: выборка по этому участку была сравнительно небольшой и включала 566 объявлений.

Кроме того, исследование основано именно на ценах в объявлениях, а не на стоимости фактически заключенных сделок. Поэтому речь идет об оценке возможного влияния транспортного проекта на рынок, а не о доказательстве того, что весь зафиксированный рост вызван исключительно строительством LRT.

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