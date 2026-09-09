Нацбанк назвал риски роста популярности рассрочек в Казахстане
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Национальный Банк Казахстана опубликовал дискуссионный документ, посвященный развитию рынка рассрочек и BNPL-сервисов. Регулятор предлагает участникам рынка обсудить существующие практики, риски и возможные меры регулирования.
Что предлагает обсудить Нацбанк
Документ посвящен анализу рынка рассрочек и продуктов BNPL (Buy Now, Pay Later – «покупай сейчас, плати позже»).
Цель публикации – рассмотреть действующие модели рассрочки, определить основные вызовы и перспективы рынка, а также получить предложения и комментарии от заинтересованных сторон.
Какие товары покупают в рассрочку
Сегодня в Казахстане рассрочка используется при приобретении широкого спектра товаров и услуг – от потребительских товаров до дорогостоящих покупок, включая автомобили и недвижимость.
При этом, отмечают в Нацбанке, несмотря на то что рассрочка формально является способом оплаты, для покупателя она связана с определенными финансовыми обязательствами.
В чем видит риски регулятор
На фоне роста популярности рассрочек, предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями, получили распространение аналогичные продукты нефинансовых компаний.
В их числе – сделки с участием BNPL-провайдеров, прямые рассрочки от продавцов, а также схемы аренды с последующим выкупом.
Как сообщают в Нацбанке, такие механизмы позволяют совершать покупки с разделением платежей, однако при этом рассрочки от нефинансовых организаций не подпадают под требования по защите прав потребителей финансовых услуг.
Это может создавать дополнительные риски и способствовать росту долговой нагрузки населения.
Что хочет изменить Нацбанк
Основная задача обсуждения – выработать механизмы, которые позволят снизить риски для потребителей, сохранив доступность рассрочек и BNPL-сервисов.
Регулятор приглашает заинтересованные стороны представить свои комментарии и предложения по вопросам, отраженным в дискуссионном документе.
До какого срока можно направить предложения
Обсуждение документа продлится в течение восьми недель.
Комментарии и предложения принимаются до 3 ноября 2026 года по электронной почте: bnpl@nationalbank.kz.
Сам дискуссионный документ опубликован на официальном сайте Национального Банка Казахстана.
Ранее Сулейменов оценил влияние 5 трлн тенге из Нацфонда на инфляцию.
По его словам, решение о выделении средств стало одним из новых факторов, которые регулятор учел при обновлении своих прогнозов. Нацбанк уже промоделировал возможное влияние дополнительных расходов на экономику и инфляцию.
Речь идет о 5 трлн тенге на три года: 2 трлн тенге планируется направить в 2027 году и по 1,5 трлн тенге – в 2028 и 2029 годах.
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