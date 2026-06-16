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Житель Костаная получил срок за незаконную выдачу займов под проценты

По данным суда, мужчина шесть лет выдавал займы под проценты без лицензии, а часть доходов использовал для покупки дорогостоящего автомобиля.

Сегодня 2026, 10:29
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BAQ.KZ Сегодня 2026, 10:29
Сегодня 2026, 10:29
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Фото: BAQ.KZ

Суд №2 Костаная вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в незаконной микрофинансовой деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем. По версии следствия, на протяжении нескольких лет он выдавал займы под проценты без лицензии и заработал на этом доход в особо крупном размере, передает BAQ.kz.

Как установил суд, с августа 2018 года по ноябрь 2024 года мужчина размещал объявления о выдаче займов в Instagram и на платформе OLX. Потенциальным клиентам предлагались деньги под залог имущества и ежемесячный процент в размере от 8 до 10%.

За это время было заключено 52 договора займа, которые удостоверялись нотариусами Костаная.

Следствие также установило, что обвиняемый не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

Кроме того, суд пришел к выводу, что для сокрытия происхождения части полученных средств мужчина приобрел автомобиль Mercedes-Benz G 500 стоимостью около 35 млн тенге. Машина была оформлена на знакомого, а затем переоформлена на его сестру, имеющую инвалидность.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал. Одна из потерпевших просила назначить ему наказание, связанное с лишением свободы. Другая заявила об отсутствии имущественных и моральных претензий.

При назначении наказания суд учел наличие у подсудимого малолетнего ребенка на иждивении, а также психическое расстройство, не исключающее вменяемости. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

По итогам рассмотрения дела суд назначил мужчине 2 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Также ему запрещено заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью в течение шести лет. Имущество, связанное с преступной деятельностью, подлежит конфискации.

Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес прокурора Костанайской области и руководителя областного департамента юстиции. Поводом стали выявленные в ходе процесса нарушения законодательства о финансовом мониторинге со стороны нотариусов.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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