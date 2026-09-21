Жители Алматы увидели снежного барса в горах

Жители Алматы встретили в горах снежного барса. Редкого хищника они заметили прямо на туристической тропе, передает BAQ.KZ.

О неожиданной встрече рассказала в соцсети алматинка по имени Виктория. По ее словам, во время подъема в горы к их группе присоединилась собака, которая периодически лаяла. Сначала туристы не придали этому значения, однако вскоре прямо на тропу вышел снежный барс.

«До сих пор сложно поверить, что мы увидели его своими глазами. Когда мы поднимались в горы, за нами увязалась собака. Она время от времени лаяла. Раньше мы видели, как она реагировала на белок, поэтому сначала не обратили на это особого внимания. В тот момент у меня была включена камера, я просто снимала наш подъем. И вдруг прямо на тропу вышел снежный барс. Конечно, мы были очень удивлены. Самое главное в такой ситуации – не приближаться к животному и не допустить его контакта с собакой», – рассказала Виктория.

По словам девушки, туристы попытались увести собаку подальше от хищника, однако она продолжала лаять и не подходила к людям.

Через некоторое время с другой стороны тропы появилась еще одна группа туристов. После этого снежный барс спокойно поднялся выше по склону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория (@quasar.hcn)

«Когда собака снова его заметила и начала лаять, люди поймали ее и увели вниз. Мы дождались еще нескольких человек, которые шли по тропе, и вместе прошли опасный участок. Нам показалось, что где-то поблизости могла находиться добыча снежного барса. Мы чувствовали запах, но саму добычу не видели», – рассказала алматинка.

Снежный барс, или ирбис, занесен в Красную книгу Казахстана. Это один из наиболее скрытных хищников, обитающих в горных районах страны.

Ранее сразу пять снежных барсов попали в фотоловушку в Катон-Карагае. Редкого хищника также фиксировали камеры в национальном парке «Алтын-Эмель».

Снежных барсов заметили в «Алтын-Эмеле»