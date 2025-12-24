Министерство национальной экономики планирует менять подходы господдержки предпринимателей. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"Будем менять подходы — кому и какую поддержку оказывать, переходя к отраслевому и региональному принципам. Вчера мы презентовали программу "Іскер" и механизм поддержки малого и микропредпринимательства. Там впервые внедрили отраслевой и региональный критерии. Вероятно, это и станет основным принципом предоставления мер господдержки", - сказал Жумангарин.

Депутатs обратил внимание, что "ручная" оценка заявок на господдержку создаёт коррупционные риски и делает систему непрозрачной.

В ответ Жумангарин сообщил, что в ведомстве аереходят к автоматизированной оценке, а расчёт ключевых показателей эффективности планируют закрепить за Минфином — из-за того, что точные данные по налогам и занятости находятся в Комитете госдоходов и относятся к налоговой тайне.

Среди основных индикаторов назвали уплату налогов, число рабочих мест и производительность труда, подчеркнув, что последний показатель может быть важнее, поскольку в ряде случаев задача — не столько создавать новые рабочие места, сколько сохранять существующие.

Также в министерстве напомнили, что единая цифровая система для предпринимателей уже запущена — eGov Business (Business.gov.kz). Доступны веб-версия и электронные сервисы, а на платформе представлено порядка 30 мер государственной поддержки. По словам представителя ведомства, в системе объединены различные услуги, включая сервис "Бакылау".

"В целом хочу сказать, предвосхищая ваши следующие вопросы: мерами господдержки охватывается лишь несколько процентов бизнеса, и задачи охватить весь бизнес господдержкой не стоит", - заключил Жумангарин.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов представил отчет эффективности оказания мер господдержки предпринимателям. ВАП выявила нарушения на 278 млрд тенге в сфере поддержки предпринимателей. В ВАП также усомнились в эффективности господдержки бизнеса.