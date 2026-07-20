140 уголовных дел за год: какие схемы легализации денег выявляют в Казахстане

Развитие цифровых технологий, онлайн-платежей и новых финансовых инструментов меняет не только экономику, но и способы совершения финансовых преступлений. Если раньше преступные доходы чаще пытались скрыть через покупку недвижимости или банковские операции, то сегодня схемы становятся более сложными и технологичными.

По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, в 2025 году в Казахстане зарегистрировали 140 уголовных дел по фактам легализации (отмывания) преступных доходов. Это на 84% больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель за последние десять лет.

При этом рост числа дел не обязательно говорит о резком увеличении преступности. Как отмечает Ranking, во многом это связано с усилением работы финансовой разведки, развитием аналитических инструментов и повышением эффективности выявления сложных финансовых схем.

Основной источник незаконных доходов

Отмывание денег обычно является не отдельным преступлением, а завершающим этапом после получения незаконного дохода. Преступники пытаются скрыть происхождение средств и придать им вид законных активов.

Согласно данным АФМ, основными преступлениями, после которых чаще всего легализуются доходы, в 2025 году стали:

мошенничество – 31%;

финансовые пирамиды – 18%;

присвоение или растрата имущества – 13%;

незаконное предпринимательство – 13%;

создание организованной преступной группы – 11%.

На эти категории пришлось около 86% всех выявленных случаев легализации преступных доходов.

Как работают схемы отмывания денег

Классическая схема состоит из нескольких этапов.

Сначала преступники получают незаконные средства. Затем пытаются скрыть их происхождение через различные финансовые операции. После этого деньги или имущество возвращаются в экономику уже под видом законных активов.

Основные этапы легализации:

сокрытие источника происхождения средств;

перемещение денег через различные счета и инструменты;

интеграция средств в легальную экономику.

Чем больше промежуточных операций используется, тем сложнее установить первоначальный источник денег.

Какие способы используют чаще всего

Несмотря на развитие цифровых инструментов, одним из самых распространенных методов остается использование доверенных лиц и подконтрольных структур.

По данным АФМ, в 2025 году чаще всего применялись следующие способы:

использование близких лиц и подставных компаний – 64%;

покупка движимого и недвижимого имущества – 62%;

банковские операции с депозитами, счетами и кредитами – 24%.

На практике преступники часто комбинируют несколько способов. Например, незаконные средства могут сначала пройти через счета компаний, затем использоваться для покупки имущества, которое позже продается как законный актив.

Криптовалюта и цифровые инструменты меняют схемы

Наряду с традиционными способами – покупкой недвижимости, фиктивными сделками и использованием компаний – все чаще применяются современные финансовые инструменты.

Среди них:

криптовалютные операции;

инвестиционные проекты;

операции с ценными бумагами;

кассовые операции;

игорный бизнес.

Цифровые активы привлекают преступников возможностью быстро перемещать средства между странами и использовать новые финансовые механизмы.

Почему новые схемы сложнее выявлять

Современные способы легализации часто выглядят как обычная предпринимательская деятельность. Могут создаваться компании, оформляться договоры, проводиться банковские операции и вестись отчетность.

Кроме того, преступники используют дробление платежей на множество небольших операций, что усложняет отслеживание финансовых потоков.

Поэтому для борьбы с такими схемами все большее значение имеют цифровой анализ данных, автоматизированный мониторинг операций и взаимодействие различных государственных органов.

Борьба с легализацией преступных доходов является важной частью защиты финансовой системы страны. Эффективное выявление таких схем помогает повышать устойчивость банковского сектора, сохранять доверие к экономике и снижать риски для граждан и бизнеса.

Сегодня государственные органы уделяют внимание не только расследованию уже совершенных преступлений, но и их предупреждению – через развитие системы финансового мониторинга, совершенствование законодательства и внедрение современных цифровых инструментов.

Ранее сообщалось, что мошенники обналичили 400 млн тенге через дропперов в Казахстане.

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