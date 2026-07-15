Звонок прохожего помог раскрыть преступление в Караганде
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В Караганде кражу из магазина удалось раскрыть после сообщения от внимательного прохожего.
По информации Департамента полиции города, инцидент произошел ночью 14 июля. Около 02:45 мужчина заметил, что у одного из магазинов поврежден дверной замок. Он сразу сообщил о случившемся в полицию.
На место прибыли сотрудники отдела полиции имени Ә. Бөкейхана. Правоохранители установили, что в торговую точку проникли незаконно, после чего связались с владелицей магазина.
После прибытия предпринимательница обнаружила пропажу денежных средств и продуктов питания.
Раскрыть преступление помогли записи с камер видеонаблюдения. На видео был зафиксирован момент кражи, что позволило полицейским быстро установить личности подозреваемых.
Ими оказались двое жителей Караганды в возрасте 22 и 23 лет. Молодых людей задержали. В настоящее время их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным в районе.
По данному факту проводится проверка.
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