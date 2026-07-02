Учительница дважды обокрала дом коллеги в Жамбылской области
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В Жамбылском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении женщины, которая дважды проникла в дом своей коллеги и совершила кражу.
По материалам дела, в сентябре 2025 года женщина, работая в школе вместе с потерпевшей, узнала, где хранится ключ от её дома. Воспользовавшись тем, что хозяйка находилась на работе, она нашла ключ и проникла в жилье.
В первый раз она похитила золотой кулон и кольцо. Спустя несколько дней, убедившись, что её действия остались незамеченными, женщина снова проникла в дом и украла золотую цепочку и браслет.
Вина была подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей и другими материалами дела.
Прокурор просил назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Подсудимая признала вину и раскаялась. Потерпевшая заявила, что претензий не имеет, так как ущерб был возмещён.
Суд учёл смягчающие обстоятельства – признание вины, раскаяние и наличие несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Суд признал женщину виновной в краже с незаконным проникновением в жилище и назначил наказание – 3 года лишения свободы. При этом исполнение приговора отсрочено на 3 года, до достижения её дочерью 14-летнего возраста.
Приговор вступил в законную силу.
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