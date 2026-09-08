В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших платежную инфраструктуру незаконных интернет-казино. Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета дропперов, превысил 110 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Как работала схема

По данным следствия АФМ, подозреваемые обеспечивали работу платежной инфраструктуры интернет-казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino».

Для приема и обработки денежных средств игроков использовалась онлайн-платформа «Rocket.do».

Кто предоставлял счета

Одним из участников схемы оказался иностранный гражданин. По версии следствия, он искал людей, готовых за вознаграждение до 200 долларов предоставить доступ к своим банковским счетам.

Найденных дропперов он доставлял в Казахстан и сопровождал сначала в ЦОН для оформления ИИН, а затем в банки для открытия счетов.

В результате подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранных граждан и дополнительно использовал собственный банковский счет.

Сколько денег прошло через счета

По данным следствия, общий объем средств, поступивших от игроков на банковские счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге.

Один из подозреваемых помещен под стражу. Еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Другая информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Ранее сообщалось, что из Грузии управляли онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд теңге в Казахстане.

За время работы через платформу прошло свыше 7,5 млрд теңге, а ее пользователями стали более 20 тысяч человек.

Онлайн-казино Nomad Poker функционировало на базе мобильной платформы Club GG Poker.

По данным следствия, деятельностью нелегальной площадки руководили граждане Казахстана, находившиеся на территории Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание финансовых потоков и использовать для проведения операций банковские счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.

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