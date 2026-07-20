Из Грузии управляли онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд теңге в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, которое работало на территории Казахстана под управлением организаторов, находившихся в Грузии. За время работы через платформу прошло свыше 7,5 млрд теңге, а ее пользователями стали более 20 тысяч человек.

Как сообщили в АФМ, онлайн-казино Nomad Poker функционировало на базе мобильной платформы Club GG Poker.

По данным следствия, деятельностью нелегальной площадки руководили граждане Казахстана, находившиеся на территории Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание финансовых потоков и использовать для проведения операций банковские счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.

Более 20 тысяч пользователей

Следствие установило, что онлайн-казино работало круглосуточно. Игроки могли участвовать в азартных играх в формате онлайн-покера, пополнять счета, делать ставки и выводить выигрыши.

Для привлечения новых клиентов организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и различные рекламные инструменты.

По информации АФМ, услугами нелегальной платформы воспользовались более 20 тысяч человек.

Оформления банковских карт

Как выяснили следователи, организаторы создали разветвленную сеть так называемых дропперов – лиц, на которых оформлялись банковские счета для проведения финансовых операций.

Для этого в Казахстан организованно завозили иностранных граждан. За вознаграждение до 400 долларов США на их имя открывались банковские карты и подключался мобильный банкинг.

По данным АФМ, в преступной схеме использовалось более 60 дроп-счетов, через которые проходили деньги игроков.

Общий объем поступлений превысил 7,5 млрд теңге.

Арестованы имущество и деньги

С санкции суда в рамках расследования наложен арест на квартиру в Алматы, три автомобиля, а также денежные средства в размере 158 млн теңге, находившиеся на банковских счетах дропперов.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. В АФМ проводят дальнейшие следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дела и причастных лиц.