115 SIM-карт и симбокс: "связной" узел мошенников накрыли в Павлодаре

В Павлодаре правоохранители выявили факт незаконного использования оборудования, которое позволяет подменять идентификационные коды мобильных устройств.

По данным следствия, такие устройства нередко применяются в мошеннических схемах.

Как сообщили в надзорном органе, во время поквартирного обхода в одном из многоэтажных домов сотрудники прокуратуры совместно с полицией вышли на гражданина, у которого в квартире обнаружили целый "мини-узел связи", среди них симбокс на 128 слотов, 115 SIM-карт операторов "Tele2" и "Алтел", два роутера и 32 мобильных телефона.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса – незаконное использование и распространение программ и устройств, позволяющих изменять идентификационные данные абонентских устройств.

Следствие сейчас выясняет, как использовалось оборудование, откуда оно появилось и есть ли другие причастные к схеме лица.

Подозреваемый находится под домашним арестом.

Ранее в Алматы ликвидировали фрод-инфраструктуру, через которую совершались миллионы мошеннических звонков.

