140 млн тенге налогов не уплатили два предприятия в Жамбылской области
Сегодня 2026, 09:50
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Сегодня 2026, 09:50Сегодня 2026, 09:50
186Фото: BAQ.kz
Установлено, что в период с сентября по декабрь 2025 года организации подавали налоговую отчетность с нулевыми показателями. В результате не были уплачены социальные налоги и индивидуальный подоходный налог за 1300 работников.
После акта надзора нарушения были устранены. В бюджет перечислено 140 млн тенге.
Соблюдение налогового законодательства и своевременное поступление средств в бюджет находятся на контроле уполномоченных органов.
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