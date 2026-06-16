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  • 140 млн тенге налогов не уплатили два предприятия в Жамбылской области

140 млн тенге налогов не уплатили два предприятия в Жамбылской области

Сегодня 2026, 09:50
АВТОР
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BAQ.kz Сегодня 2026, 09:50
Сегодня 2026, 09:50
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Фото: BAQ.kz

Установлено, что в период с сентября по декабрь 2025 года организации подавали налоговую отчетность с нулевыми показателями. В результате не были уплачены социальные налоги и индивидуальный подоходный налог за 1300 работников.

После акта надзора нарушения были устранены. В бюджет перечислено 140 млн тенге.

Соблюдение налогового законодательства и своевременное поступление средств в бюджет находятся на контроле уполномоченных органов.

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