15 новых футбольных объектов появятся в Карагандинской области
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В Карагандинской области до 2029 года планируют построить и модернизировать 15 футбольных объектов.
В регионе появятся новые поля, крытые манежи и современная футбольная академия.
Центральным объектом программы станет реконструкция стадиона "Шахтёр" в Караганде, а также строительство новой футбольной академии. Завершить обновление стадиона планируют осенью 2026 года, а академию открыть в 2027 году.
В состав академии войдут стадион на 3500 зрителей, тренировочные поля, крытый манеж, административный корпус и интернат для воспитанников.
На объекте уже выполнены первые строительные работы: залит фундамент, возведены этажи административного здания и интерната. В ближайшее время начнётся подготовка основания для стадиона и футбольного поля.
Отдельное направление программы – строительство сети крытых футбольных манежей. Первый такой объект появится на территории стадиона "Шахтёр", затем аналогичные манежи построят ещё в пяти городах области. Это позволит детям тренироваться круглый год независимо от погодных условий.
Уже в июне стартует реконструкция стадионов "Локомотив" в Сортировке и "Жигер" в Абае. Там обновят покрытие, дренажную систему и спортивное оборудование. На стадионе "Локомотив" также установят современное освещение для вечерних тренировок и матчей.
Кроме того, в Сарани на территории гимназии №17 появится футбольное поле с искусственным покрытием стандарта FIFA Quality. Аналогичные площадки планируется построить в Балхаше, Приозёрске, Темиртау, Абае, Шахтинске и Шахане.
Проекты реализуются Карагандинской областной футбольной ассоциацией при поддержке Freedom. Ожидается, что новые объекты сделают футбол более доступным для детей и подростков и дадут импульс развитию массового спорта в регионе.
Ранее сообщалось, что в стране появится новый мясной гигант уже к 2027 году.
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