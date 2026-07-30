150 дропперов и 120 млн тенге ущерба: сеть пособников мошенников раскрыли в Актобе

Агентство по финансовому мониторингу выявило преступную схему, через которую проходили деньги, похищенные у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств. Установлен ущерб более чем на 120 млн тенге.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области расследует уголовное дело по фактам пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов.

По данным следствия, в Актобе действовала организованная группа, которая создала систему приема, перевода и отмывания средств, полученных преступным путем.

Как работала схема

В состав группы входило более 10 человек. Для реализации схемы они привлекли свыше 150 дропперов – людей, чьи банковские счета использовались для перевода и вывода незаконно полученных денег.

Участники использовали мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло им дистанционно управлять счетами и проводить финансовые операции без непосредственного участия владельцев счетов.

С помощью инструментов блокчейн-аналитики специалисты восстановили движение денежных средств. Сначала деньги потерпевших поступали на транзитные банковские счета, затем переводились на счета дропперов, после чего направлялись на криптовалютные платформы для приобретения цифровых активов USDT.

Для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. В дальнейшем преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту.

Установлены десятки потерпевших

На сегодняшний день установлено 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общая сумма причиненного ущерба превысила 120 млн тенге.

В рамках расследования восемь участников группы помещены под стражу. Еще двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Также по решению суда наложен арест на имущество подозреваемых. Среди арестованных активов – восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тыс. USDT.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Ранее Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой ENVIDA AI.

По данным следствия, организаторы проекта создали в WhatsApp группы под названиями:

- "Еnvida ai ежедневный пассивный доход";

- "Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход".

Через эти чаты гражданам обещали стабильный высокий доход.

Как сообщили в АФМ, маркетинговая модель проекта была построена по многоуровневой системе, а основной доход формировался за счет привлечения новых участников.

При этом проект позиционировал себя как международная экосистема и заявлял об инвестициях в реальные активы.

По информации следствия, в проект были вовлечены более 370 вкладчиков.

Участники выявлены в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях, и в Алматы.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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