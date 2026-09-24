Дело Нурай: Апелляционный суд поставил точку в деле Шерхана Аймахана

Судебная коллегия по уголовным делам суда Шымкента рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Шерхана Аймахана. По итогам рассмотрения приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Ранее суд признал Аймахана. виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за убийство с особой жестокостью, незаконное преследование - сталкинг и принуждение к вступлению в брак.

По совокупности преступлений ему назначено пожизненное лишение свободы.

Что просили стороны

Потерпевшая сторона обжаловала решение в части гражданского иска. Ранее суд взыскал с осужденного 25 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, а также 5 млн тенге за услуги адвоката.

В апелляционной жалобе потерпевшая сторона просила увеличить размер компенсации морального вреда до 10 млрд тенге.

Адвокаты осужденного, в свою очередь, просили изменить приговор, исключить обвинение по статье о принуждении к вступлению в брак, переквалифицировать действия по статье об убийстве и назначить иное наказание.

Прокурор просил оставить приговор без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Какое решение принял суд

Судебная коллегия не установила оснований для отмены или изменения приговора, предусмотренных статьей 433 УПК.

Постановлением от 24 сентября 2026 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, 11 января 2026 года возле многоэтажного жилого дома в Шымкенте обнаружили тело 21-летней Нурай Серикбай. По данным полиции, на теле девушки были ножевые ранения.

13 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 28-летнего мужчину, ранее знакомого с погибшей. Суд санкционировал его арест.

После трагедии дело получило широкий общественный резонанс. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре дать правовую оценку произошедшему.

Впоследствии ряд руководителей Департамента полиции Шымкента был освобожден от занимаемых должностей.