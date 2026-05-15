17,5 млн тенге задолжали детским стоматологам в Усть-Каменогорске

Прокуратура города Усть-Каменогорска выявила нарушение трудового законодательства в Детской стоматологической поликлинике.

Как установили надзорные органы, руководство учреждения допустило задержку заработной платы. В результате более двух месяцев без выплат оставались 53 сотрудника, а общая задолженность превысила 17,5 млн тенге.

После вмешательства прокуратуры ситуация была полностью урегулирована. Все работники получили причитающиеся им деньги в полном объёме.

В прокуратуре подчеркнули, что соблюдение трудовых прав граждан остаётся на постоянном контроле.

