17,5 млн тенге задолжали детским стоматологам в Усть-Каменогорске
Они были без выплат более 2 месяцев.
Сегодня 2026, 10:49
79Фото: BAQ.kz
Прокуратура города Усть-Каменогорска выявила нарушение трудового законодательства в Детской стоматологической поликлинике.
Как установили надзорные органы, руководство учреждения допустило задержку заработной платы. В результате более двух месяцев без выплат оставались 53 сотрудника, а общая задолженность превысила 17,5 млн тенге.
После вмешательства прокуратуры ситуация была полностью урегулирована. Все работники получили причитающиеся им деньги в полном объёме.
В прокуратуре подчеркнули, что соблюдение трудовых прав граждан остаётся на постоянном контроле.
Ранее сообщалось, что в Казахстане не смогли объяснить, почему снизились зарплаты.
