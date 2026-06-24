19-летний актюбинец погиб от удара молнии
Сегодня 2026, 11:36
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Сегодня 2026, 11:36Сегодня 2026, 11:36
160Фото: Istockphoto
В Актюбинской области погиб 19-летний молодой человек в от удара молнии.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, по факту обнаружения трупа 19-летнего парня возбуждено уголовное дело.
"По предварительным данным смерть наступила в результате поражения атмосферным током – удар молнией", – ответили в ведомстве на запрос редакции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится расследование.
Ранее обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области.
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