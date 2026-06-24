В Актюбинской области погиб 19-летний молодой человек в от удара молнии.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, по факту обнаружения трупа 19-летнего парня возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным смерть наступила в результате поражения атмосферным током – удар молнией", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится расследование.

Ранее обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области.

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