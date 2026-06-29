Полицейские Министерства внутренних дел выявили и ликвидировали преступную группу, занимавшуюся незаконным выращиванием и продажей наркотиков.

Как сообщили в МВД, лаборатория работала по полному циклу – от выращивания запрещённых растений до их сбыта так называемым VIP-клиентам.

Подпольная фитолаборатория была оборудована современной системой: вентиляцией, датчиками температуры, освещения и полива. В ней круглый год выращивали растения с высоким содержанием наркотических веществ.

Во время обыска в подвальном помещении с тайным входом полицейские изъяли 29 кустов конопли, 27 кг готовой продукции, оборудование для выращивания, электронные носители информации, средства связи, около 3 млн тенге, а также незарегистрированное травматическое оружие с боеприпасами.

По данным следствия, организатором был 40-летний мужчина. Он изучал технологии выращивания наркотиков, ездил за границу, консультировался со специалистами, закупал оборудование и планировал расширить производство в отдельном помещении площадью более 100 квадратных метров.

Также установлено, что его сообщник – 45-летний мужчина, ранее судимый за тяжкие преступления. При обыске его гаража обнаружили 4 кг гашиша, расфасованную продукцию, упаковочные материалы и предметы для употребления наркотиков.

Сейчас продолжаются следственные действия. Проверяются возможные соучастники, каналы поставки оборудования и семян, а также другие эпизоды преступной деятельности.

Все задержанные помещены в изолятор временного содержания. Арестовано имущество, приобретённое на преступные доходы, включая недвижимость и автомобили.

Ранее сообщалось, что арбузный фасад оказался прикрытием для крупной наркофермы в Шымкенте.

Читайте также: