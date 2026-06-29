Наркобизнес с VIP-сбытом разоблачили в Казахстане
Организаторы автоматизировали "умную" лабораторию.
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Полицейские Министерства внутренних дел выявили и ликвидировали преступную группу, занимавшуюся незаконным выращиванием и продажей наркотиков.
Как сообщили в МВД, лаборатория работала по полному циклу – от выращивания запрещённых растений до их сбыта так называемым VIP-клиентам.
Подпольная фитолаборатория была оборудована современной системой: вентиляцией, датчиками температуры, освещения и полива. В ней круглый год выращивали растения с высоким содержанием наркотических веществ.
Во время обыска в подвальном помещении с тайным входом полицейские изъяли 29 кустов конопли, 27 кг готовой продукции, оборудование для выращивания, электронные носители информации, средства связи, около 3 млн тенге, а также незарегистрированное травматическое оружие с боеприпасами.
По данным следствия, организатором был 40-летний мужчина. Он изучал технологии выращивания наркотиков, ездил за границу, консультировался со специалистами, закупал оборудование и планировал расширить производство в отдельном помещении площадью более 100 квадратных метров.
Также установлено, что его сообщник – 45-летний мужчина, ранее судимый за тяжкие преступления. При обыске его гаража обнаружили 4 кг гашиша, расфасованную продукцию, упаковочные материалы и предметы для употребления наркотиков.
Сейчас продолжаются следственные действия. Проверяются возможные соучастники, каналы поставки оборудования и семян, а также другие эпизоды преступной деятельности.
Все задержанные помещены в изолятор временного содержания. Арестовано имущество, приобретённое на преступные доходы, включая недвижимость и автомобили.
Ранее сообщалось, что арбузный фасад оказался прикрытием для крупной наркофермы в Шымкенте.
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