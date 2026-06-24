В Актау сотрудники полиции совместно с КНБ изъяли крупную партию наркотиков растительного происхождения.

По подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержаны двое человек.

Как сообщили в полиции, на одном из рынков города был задержан мужчина, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков. В ходе обыска в складском помещении, которым он пользовался, были обнаружены наркотические вещества растительного происхождения.

Дополнительно свёртки с наркотиками и приспособления для их употребления изъяли по месту его жительства.

Позже был задержан ещё один подозреваемый, который может быть причастен к данному делу.

Судебная экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной. Общий вес составил около 20 килограммов, что относится к особо крупному размеру.

По факту начато досудебное расследование. Основной подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные каналы поставки наркотиков.