21 человек погиб при сходе оползня в Китае
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В китайской провинции Ганьсу завершены поисково-спасательные работы после схода оползня.
По данным Синьхуа, в результате происшествия погибли 21 человек, еще семеро получили травмы. Пострадавшие находятся в больницах, их состояние оценивается как стабильное.
Оползень сошел во вторник утром в деревне Жэньцзан поселка Наньхэ уезда Таньчан города Луннань. Чрезвычайное происшествие произошло около 06:56 по местному времени.
Всего под завалами оказались 33 человека. Пять человек удалось спасти без серьезных последствий.
После происшествия на место были направлены спасательные службы, сотрудники органов по чрезвычайным ситуациям, полиции и пожарные расчеты.
Поисково-спасательная операция завершена.
Ранее сообщалось, что мощные грозы и торнадо обрушились на китайскую провинцию Хубэй.
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