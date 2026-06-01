22 млрд тенге инвестируют в развитие экотуризма в Алматинской области

В Алматинской области реализуют несколько крупных проектов по развитию экологического туризма и расширению зелёных зон.

Общий объём инвестиций в новые экопарки превысит 22 млрд тенге. Сейчас в регионе уже работают более 20 экопарков общей площадью свыше 69 тысяч гектаров. В ближайшие годы их количество увеличится за счёт новых объектов.

Одним из крупных проектов станет экопарк "Барс" площадью 10 гектаров. Его стоимость оценивается в 1,5 млрд тенге. Здесь планируется высадить более 7 тысяч деревьев.

Также за счёт частных инвестиций продолжается строительство экопарка "Tal Resort" площадью 5,5 гектара. Стоимость проекта составляет 5 млрд тенге. Реализация ведётся в два этапа. Первый этап планируется завершить к концу 2026 года, а полностью объект введут в эксплуатацию в 2027 году.

Ещё один проект – экопарк "Aykan Resort" стоимостью 5 млрд тенге. Его площадь составит 8,5 гектара. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию также запланированы на 2027 год.

Кроме того, в 2027-2028 годах планируется реализация ещё двух проектов. Экопарк "Көшпенділер" предварительно оценивается в 700 млн тенге. Также предусмотрено строительство "Центрального парка" стоимостью около 10 млрд тенге.

По данным управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона, новые экопарки позволят расширить зелёные зоны, создать современные места отдыха и развивать экологический туризм в Алматинской области.

