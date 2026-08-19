В Кызылординском университете имени Коркыт ата отметили 20-летие археологической экспедиции в Жанкенте.

В рамках мероприятия прошли презентация научно-популярного каталога «Материальная и духовная культура огузов», международный круглый стол и выставки, посвященные археологическому наследию древнего города.

Что нашли археологи за 20 лет

В исследовании Жанкента участвуют археологи, историки и ученые из Казахстана, России, Германии, Великобритании и Узбекистана.

Систематические исследования городища начались в 2005 году. За это время специалисты изучили цитадель, шахристан, жилые и хозяйственные постройки. Общая площадь археологических раскопок превысила 4 тыс. квадратных метров.

За годы экспедиции обнаружено более 25 тыс. керамических изделий, а также многочисленные артефакты из металла, камня, кости и стекла.

Почему важен Жанкент

Найденные артефакты помогают ученым восстановить особенности повседневной жизни средневековых жителей города, изучить ремесла, хозяйство и культурные связи региона.

Одной из значимых находок последних лет стал клад серебряных монет. Он дает исследователям дополнительную информацию о роли Жанкента в торговле и денежном обращении в средневековый период.

По словам ректора университета Наурызбая Байкадамова, дальнейшее изучение городища важно продолжать с использованием современных научных методов и в рамках международного сотрудничества.

Что вошло в новый каталог

На мероприятии представили книгу-каталог «Материальная и духовная культура огузов». В издании систематизированы археологические материалы, связанные с культурой огузов и находками из Жанкента.

Работа стала продолжением научных направлений, представленных на международной конференции и выставке «Феномен огузов: от Великой степи до Анатолии», прошедших в Стамбуле.

Какие выставки открыли

Участники мероприятия также посетили выставку «Артефакты города Жанкент» и фотовыставку «20 лет под палящим солнцем Жанкента».

На международном круглом столе ученые обсудили дальнейшее изучение археологического наследия Жанкента и Сырдарьинского региона, а также вопросы сохранения и популяризации историко-культурных объектов.

Кто поддерживает исследования

Археологические работы реализуются при поддержке Кызылординского университета имени Коркыт ата, местного бюджета Кызылординской области, государственных научных грантов Казахстана, а также международных фондов Wenner-Gren и DFG.

Двадцать лет исследований Жанкента позволили значительно расширить представления о средневековом городе и истории огузов. Новые находки и международное сотрудничество дают ученым возможность продолжать изучение одного из важных археологических памятников Сырдарьинского региона.

Ранее сообщалось, что в Таразе к Международному дню археолога открылась выставка, посвященная нумизматическому наследию Караханидского государства.

Экспозиция «Тараз археологиясы: Қарахан мемлекетінен қалған нумизматикалық жәдігерлер» начала работу в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Ежелгі Тараз ескерткіштері».

Посетителям представили 104 нумизматических артефакта. В коллекцию вошли монеты и другие находки, обнаруженные во время археологических исследований древних памятников Тараза. Все экспонаты относятся к периоду Караханидского государства.

Представленные находки позволяют подробнее изучить особенности денежного обращения в средневековом Таразе, а также проследить торгово-экономические связи того времени. Монеты служат важным источником для изучения истории региона и свидетельствуют о значительной роли города в торговых маршрутах Великого Шелкового пути.

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