2,7 млрд тенге направили на водоснабжение 53 сел Северо-Казахстанской области

Правительство Казахстана выделило 2,7 млрд тенге из Специального государственного фонда на завершение реконструкции Пресновского и Соколовского групповых водопроводов в Северо-Казахстанской области. Благодаря этому качественное питьевое водоснабжение получат десятки сельских населенных пунктов региона.

Финансирование осуществляется за счет возвращенных в страну активов в рамках реализации поручений Главы государства по развитию социальной инфраструктуры.

После завершения реконструкции Пресновский групповой водопровод обеспечит более надежное водоснабжение 43 сел Есильского, Мамлютского и Жамбылского районов, где проживают около 34,5 тысячи человек.

На сегодняшний день уже проложено 171 км магистральных трубопроводов и отводящих линий, а также 46 км внутрипоселковых сетей. Сейчас продолжается строительство и модернизация напорно-регулирующих сооружений, которые отвечают за накопление воды, ее распределение и поддержание необходимого давления в системе.

Работы также ведутся на Соколовском групповом водопроводе. Проект охватывает 10 сел Кызылжарского района с населением более 4 тысяч человек. Здесь планируется построить 59 км отводящих линий и 77 км внутрипоселковых сетей.

Завершить реконструкцию обоих объектов планируется до конца 2026 года. После ввода в эксплуатацию повысится надежность системы водоснабжения, сократятся потери воды при транспортировке, а жители сел будут обеспечены более качественной питьевой водой.

Северо-Казахстанская область располагает самой протяженной сетью групповых водопроводов в Казахстане – свыше 3 тысяч километров. Сегодня она обеспечивает водой 229 сел, в которых проживают около 175 тысяч человек.

В Правительстве напомнили, что в 2025 году на развитие водной инфраструктуры региона из Специального государственного фонда было выделено более 45 млрд тенге. Эти средства направлены на реализацию 48 проектов.

В целом в 2024-2026 годах за счет средств Специального государственного фонда одобрено финансирование более 500 социальных проектов на общую сумму 610 млрд тенге. Из них 267 проектов стоимостью 226,5 млрд тенге направлены на развитие водной инфраструктуры. Большая часть этих объектов уже введена в эксплуатацию.

Как ранее сообщалось, в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы завершилась реализация масштабного инфраструктурного проекта, финансирование которого было обеспечено за счет средств, возвращенных государству активов.

По данным городской прокуратуры, более 2,5 тысячи жителей микрорайона впервые получили доступ к централизованному водоснабжению и канализации. В рамках проекта проложено 21,6 км водопроводных сетей, смонтировано 24,7 км канализационных линий, построены три новые канализационные насосные станции. Кроме того, после завершения инженерных работ заасфальтировано 15,6 км обновленных дорог.

Реализация проекта позволила решить многолетнюю проблему жителей с обеспечением питьевой водой и системой водоотведения.

В настоящее время строительно-монтажные работы полностью завершены. Объект проходит необходимые юридические процедуры перед официальной передачей на баланс ГКП «Алматы Су».

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